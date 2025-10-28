Societe Generale Gerente de Engenharia de Software Salários

A remuneração de Gerente de Engenharia de Software in India na Societe Generale varia de ₹6.62M por year para L3 a ₹6.93M por year para L6. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹5M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Societe Generale. Última atualização: 10/28/2025

Média Remuneração Por Nível Adicionar Remuneração Comparar Níveis

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus L1 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L2 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L3 ₹6.62M ₹4.54M ₹0 ₹2.08M L4 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Ver 3 Mais Níveis

+ ₹5.03M + ₹7.72M + ₹1.73M + ₹3.04M + ₹1.91M Don't get lowballed

Últimos Salários Enviados

​ Filtro da Tabela Inscrever-se Adicionar Adicionar Comp Adicionar Remuneração

Empresa Localização | Data Nome do Nível Tag Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( INR ) Base | Ações (ano) | Bônus Nenhum salário encontrado Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Receba notificações de novos salários Exportar DadosVer Vagas Abertas

RH / Recrutamento? Crie uma proposta interativa

Contribuir

Qual é o cronograma de aquisição na Societe Generale ?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada Inscreva-se para receber Gerente de Engenharia de Software ofertas . Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais → Digite Seu E-mail Digite Seu E-mail Inscrever-se Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.