Societe Generale
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Societe Generale Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in India na Societe Generale varia de ₹1.69M por year para L1 a ₹2.69M por year para L7. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹1.96M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Societe Generale. Última atualização: 10/28/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
(Nível Iniciante)
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Ver 3 Mais Níveis
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Societe Generale?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Societe Generale in India é uma remuneração total anual de ₹3,661,308. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Societe Generale para a função de Engenheiro de Software in India é ₹1,965,767.

Outros Recursos