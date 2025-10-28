A remuneração de Gerente de Projeto in France na Societe Generale totaliza €103K por year para L4. O pacote de remuneração in France mediano por year totaliza €71.4K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Societe Generale. Última atualização: 10/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€103K
€79.9K
€5.5K
€17.2K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
