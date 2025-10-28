Diretório de Empresas
Societe Generale
Societe Generale Gerente de Projeto Salários

A remuneração de Gerente de Projeto in France na Societe Generale totaliza €103K por year para L4. O pacote de remuneração in France mediano por year totaliza €71.4K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Societe Generale. Última atualização: 10/28/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€103K
€79.9K
€5.5K
€17.2K
Últimos Salários Enviados
Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Societe Generale?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Projeto na Societe Generale in France é uma remuneração total anual de €133,673. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Societe Generale para a função de Gerente de Projeto in France é €71,530.

