A remuneração de Gerente de Produto in India na Societe Generale varia de ₹4.93M por year para L4 a ₹4.6M por year para L5. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹4.5M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Societe Generale. Última atualização: 10/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹4.93M
₹4.58M
₹0
₹351K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
