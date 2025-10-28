Diretório de Empresas
Societe Generale
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Analista Financeiro

  • Todos os Salários de Analista Financeiro

Societe Generale Analista Financeiro Salários

A remuneração de Analista Financeiro in United States na Societe Generale totaliza $250K por year para L2. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $250K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Societe Generale. Última atualização: 10/28/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$250K
$250K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 3 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Societe Generale?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Analista Financeiro ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista Financeiro na Societe Generale in United States é uma remuneração total anual de $250,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Societe Generale para a função de Analista Financeiro in United States é $250,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Societe Generale

Empresas Relacionadas

  • ICICI Bank
  • JPMorgan Chase
  • Deutsche Bank
  • Bank of America
  • Associated Bank
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos