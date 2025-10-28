Societe Generale Cientista de Dados Salários

A remuneração de Cientista de Dados in France na Societe Generale varia de €41.3K por year para L1 a €31.1K por year para L3. O pacote de remuneração in France mediano por year totaliza €44.5K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Societe Generale. Última atualização: 10/28/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus L1 €41.3K €38.5K €0 €2.8K L2 € -- € -- € -- € -- L3 €31.1K €29.4K €0 €1.7K L4 € -- € -- € -- € -- Ver 3 Mais Níveis

Últimos Salários Enviados

