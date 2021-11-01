Diretório de Empresas
Societe Generale
Societe Generale Salários

A faixa salarial da Societe Generale varia de $19,391 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $250,000 para um Analista Financeiro na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Societe Generale. Última atualização: 8/25/2025

$160K

Engenheiro de Software
L1 $19.4K
L2 $26.1K
L3 $25.8K
L4 $27.6K
L5 $31.8K
L6 $42.2K
L7 $31.2K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
Median $27.1K
Gerente de Produto
L4 $56.8K
L5 $53K

Analista de Negócios
Median $20.7K
Designer de Produto
Median $56.6K

Designer de Experiência do Usuário

Analista Financeiro
Median $250K
Gerente de Projeto
Median $82.4K
Analista de Dados
$65.6K
Tecnólogo em Informática (TI)
$149K
Banqueiro de Investimentos
$28.1K
Jurídico
$189K
Consultor de Gestão
$56.4K
Gerente de Programa
$69.5K
Analista de Cibersegurança
$58.8K
Gerente de Engenharia de Software
$197K
Arquiteto de Soluções
$121K
Gerente de Programa Técnico
$69.3K
Escritor Técnico
$40.3K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Societe Generale é Analista Financeiro com uma remuneração total anual de $250,000. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Societe Generale é $56,388.

