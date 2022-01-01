Diretório de Empresas
Snowflake Salários

O salário da Snowflake varia de $37,476 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $979,200 para Gerente de Ciência de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Snowflake. Última atualização: 11/17/2025

Engenheiro de Software
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Engenheiro de Software de Produção

Vendas
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

Representante de Desenvolvimento de Vendas

Executivo de Contas

Arquiteto de Soluções
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

Arquiteto de Dados

Arquiteto de Segurança de Cloud

Gerente de Produto
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
Gerente de Engenharia de Software
M3 $616K
M4 $769K
Engenheiro de Vendas
IC3 $303K
IC4 $297K
Gerente de Programa Técnico
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
Cientista de Dados
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
Designer de Produto
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

UX Designer

Analista Financeiro
Median $118K
Recursos Humanos
Median $185K
Recrutador
Median $170K

Sourcer

Contador
Median $226K

Contador Técnico

Analista de Negócios
Median $155K
Tecnólogo da Informação (TI)
Median $256K
Jurídico
Median $210K
Gerente de Projeto
Median $300K
Analista de Cibersegurança
Median $105K
Gerente de Programa
Median $240K
Operações de Negócio
$370K
Gerente de Operações de Negócio
$784K
Desenvolvimento de Negócios
$289K
Atendimento ao Cliente
$37.5K
Analista de Dados
$210K
Gerente de Ciência de Dados
$979K
Designer Gráfico
$623K
Marketing
$174K
Operações de Marketing
$121K
Operações de Pessoas
$194K
Operações de Receita
$480K
Gerente Técnico de Contas
$134K
Redator Técnico
$303K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Snowflake, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Snowflake é Gerente de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $979,200. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Snowflake é $290,692.

