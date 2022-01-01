Snowflake Salários

O salário da Snowflake varia de $37,476 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $979,200 para Gerente de Ciência de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Snowflake . Última atualização: 11/17/2025