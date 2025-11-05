A remuneração de Gerente de Engenharia de Software in San Francisco Bay Area na Snap varia de $640K por year para L6 a $883K por year para L7. O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano por year totaliza $680K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Snap. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$640K
$270K
$357K
$13.2K
L7
$883K
$325K
$547K
$11.7K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
100%
ANO 1
Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:
100% adquire no 1st-ANO (8.33% mensal)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire no 1st-ANO (2.77% mensal)
33.3% adquire no 2nd-ANO (2.77% mensal)
33.3% adquire no 3rd-ANO (2.77% mensal)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
ANO 1
33%
ANO 2
13%
ANO 3
Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
54% adquire no 1st-ANO (4.50% mensal)
33% adquire no 2nd-ANO (2.75% mensal)
13% adquire no 3rd-ANO (1.08% mensal)
Monthly vesting, no 1 year cliff