A remuneração de Engenheiro de Software in New York City Area na Snap varia de $202K por year para L3 a $625K por year para L6. O pacote de remuneração in New York City Area mediano por year totaliza $368K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Snap. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L3
$202K
$143K
$57.6K
$1.5K
L4
$397K
$201K
$196K
$357
L5
$551K
$241K
$294K
$16K
L6
$625K
$230K
$375K
$20K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
100%
ANO 1
Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:
100% adquire no 1st-ANO (8.33% mensal)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire no 1st-ANO (2.77% mensal)
33.3% adquire no 2nd-ANO (2.77% mensal)
33.3% adquire no 3rd-ANO (2.77% mensal)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
ANO 1
33%
ANO 2
13%
ANO 3
Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
54% adquire no 1st-ANO (4.50% mensal)
33% adquire no 2nd-ANO (2.75% mensal)
13% adquire no 3rd-ANO (1.08% mensal)
Monthly vesting, no 1 year cliff
Títulos IncluídosEnviar Novo Título
Engenheiro de Software Mobile
Engenheiro de Machine Learning
Engenheiro de Software Backend
Engenheiro de Software Full-Stack
Engenheiro de Redes
Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)
Engenheiro de Software de Produção
Engenheiro de Software de Segurança
Engenheiro de Software de Realidade Virtual
Cientista de Pesquisa