Snap
Snap Recrutador Salários em New York City Area

A remuneração de Recrutador in New York City Area na Snap totaliza $158K por year para L4. O pacote de remuneração in New York City Area mediano por year totaliza $140K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Snap. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$158K
$158K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimos Salários Enviados
Cronograma de Aquisição

100%

ANO 1

Tipo de Ação
RSU

Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:

  • 100% adquire no 1st-ANO (8.33% mensal)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (2.77% mensal)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (2.77% mensal)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (2.77% mensal)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ANO 1

33%

ANO 2

13%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 54% adquire no 1st-ANO (4.50% mensal)

  • 33% adquire no 2nd-ANO (2.75% mensal)

  • 13% adquire no 3rd-ANO (1.08% mensal)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Títulos Incluídos

Recrutador Técnico

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Recrutador na Snap in New York City Area é uma remuneração total anual de $300,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Snap para a função de Recrutador in New York City Area é $140,000.

