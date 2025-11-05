Diretório de Empresas
Snap
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Analista de Dados

  • Todos os Salários de Analista de Dados

  • Greater Los Angeles Area

Snap Analista de Dados Salários em Greater Los Angeles Area

A remuneração total média de Analista de Dados in Greater Los Angeles Area na Snap varia de $130K a $190K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Snap. Última atualização: 11/5/2025

Remuneração Total Média

$150K - $171K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$130K$150K$171K$190K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 2 mais Analista de Dados submissões na Snap para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Cronograma de Aquisição

100%

ANO 1

Tipo de Ação
RSU

Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:

  • 100% adquire no 1st-ANO (8.33% mensal)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (2.77% mensal)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (2.77% mensal)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (2.77% mensal)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ANO 1

33%

ANO 2

13%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 54% adquire no 1st-ANO (4.50% mensal)

  • 33% adquire no 2nd-ANO (2.75% mensal)

  • 13% adquire no 3rd-ANO (1.08% mensal)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Analista de Dados ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista de Dados na Snap in Greater Los Angeles Area é uma remuneração total anual de $189,980. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Snap para a função de Analista de Dados in Greater Los Angeles Area é $130,410.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Snap

Empresas Relacionadas

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos