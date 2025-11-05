A remuneração total média de Analista de Dados in Greater Los Angeles Area na Snap varia de $130K a $190K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Snap. Última atualização: 11/5/2025
Remuneração Total Média
Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:
100% adquire no 1st-ANO (8.33% mensal)
Monthly vesting, no 1 year cliff
Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire no 1st-ANO (2.77% mensal)
33.3% adquire no 2nd-ANO (2.77% mensal)
33.3% adquire no 3rd-ANO (2.77% mensal)
Monthly vesting, no 1 year cliff
Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
Monthly vesting, no 1 year cliff
Na Snap, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
54% adquire no 1st-ANO (4.50% mensal)
33% adquire no 2nd-ANO (2.75% mensal)
13% adquire no 3rd-ANO (1.08% mensal)
Monthly vesting, no 1 year cliff