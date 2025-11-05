Diretório de Empresas
SmartThings Engenheiro de Software Salários em Minneapolis-St. Paul Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Minneapolis-St. Paul Area na SmartThings varia de $109K por year para Software Engineer a $192K por year para Staff Software Engineer. O pacote de remuneração in Minneapolis-St. Paul Area mediano por year totaliza $151K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da SmartThings. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer
(Nível Iniciante)
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na SmartThings?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na SmartThings in Minneapolis-St. Paul Area é uma remuneração total anual de $245,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na SmartThings para a função de Engenheiro de Software in Minneapolis-St. Paul Area é $150,000.

Outros Recursos