Smartsheet Engenheiro de Software Salários em Greater London Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater London Area na Smartsheet varia de £63K por year para SE I a £77.4K por year para SE II. O pacote de remuneração in Greater London Area mediano por year totaliza £63.8K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Smartsheet. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
SE I
(Nível Iniciante)
£63K
£49.1K
£9.7K
£4.2K
SE II
£77.4K
£56.4K
£18.4K
£2.6K
Senior SE I
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior SE II
£ --
£ --
£ --
£ --
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Smartsheet, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

33%

ANO 1

33%

ANO 2

34%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Smartsheet, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire no 1st-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire no 2nd-ANO (8.25% trimestral)

  • 34% adquire no 3rd-ANO (8.50% trimestral)



Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Smartsheet in Greater London Area é uma remuneração total anual de £93,778. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Smartsheet para a função de Engenheiro de Software in Greater London Area é £67,032.

Outros Recursos