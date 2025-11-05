A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Seattle Area na Smartsheet varia de $154K por year para SE I a $375K por year para Principal SE. O pacote de remuneração in Greater Seattle Area mediano por year totaliza $254K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Smartsheet. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
SE I
$154K
$121K
$22.7K
$9.9K
SE II
$184K
$153K
$24.2K
$6.3K
Senior SE I
$242K
$181K
$48.7K
$12.4K
Senior SE II
$362K
$214K
$124K
$24.6K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Smartsheet, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)
33%
ANO 1
33%
ANO 2
34%
ANO 3
Na Smartsheet, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33% adquire no 1st-ANO (33.00% anual)
33% adquire no 2nd-ANO (8.25% trimestral)
34% adquire no 3rd-ANO (8.50% trimestral)