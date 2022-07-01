Diretório de Empresas
SmartRecruiters
SmartRecruiters Salários

A faixa salarial da SmartRecruiters varia de $42,339 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $118,854 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da SmartRecruiters. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $42.3K
Gerente de Engenharia de Software
Median $119K
Cientista de Dados
$64.8K

Designer de Produto
$53K
Gerente de Design de Produto
$103K
Gerente de Produto
$94.9K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at SmartRecruiters is Gerente de Engenharia de Software with a yearly total compensation of $118,854. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SmartRecruiters is $79,860.

Outros Recursos