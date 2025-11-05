Diretório de Empresas
Slalom Build
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Greater Chicago Area

Slalom Build Engenheiro de Software Salários em Greater Chicago Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Chicago Area na Slalom Build varia de $97.4K por year para Engineer a $189K por year para Senior Architect. O pacote de remuneração in Greater Chicago Area mediano por year totaliza $140K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Slalom Build. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Engineer
(Nível Iniciante)
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Slalom Build?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Slalom Build in Greater Chicago Area é uma remuneração total anual de $188,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Slalom Build para a função de Engenheiro de Software in Greater Chicago Area é $129,000.

