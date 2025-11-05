A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Chicago Area na Slalom Build varia de $97.4K por year para Engineer a $189K por year para Senior Architect. O pacote de remuneração in Greater Chicago Area mediano por year totaliza $140K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Slalom Build. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Engineer
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
