Slalom Build
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Canada

Slalom Build Engenheiro de Software Salários em Canada

A remuneração de Engenheiro de Software in Canada na Slalom Build varia de CA$101K por year para Engineer a CA$139K por year para Architect. O pacote de remuneração in Canada mediano por year totaliza CA$109K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Slalom Build. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Engineer
(Nível Iniciante)
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Slalom Build?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Slalom Build in Canada é uma remuneração total anual de CA$138,592. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Slalom Build para a função de Engenheiro de Software in Canada é CA$111,388.

