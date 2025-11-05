A remuneração de Engenheiro de Software in Canada na Slalom Build varia de CA$101K por year para Engineer a CA$139K por year para Architect. O pacote de remuneração in Canada mediano por year totaliza CA$109K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Slalom Build. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Engineer
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
