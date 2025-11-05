Diretório de Empresas
Skydio
Skydio Engenheiro Mecânico Salários em San Francisco Bay Area

O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano de Engenheiro Mecânico na Skydio totaliza $161K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Skydio. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
Skydio
Manufacturing Test Engineer
San Mateo, CA
Total por ano
$161K
Nível
Engineer
Salário base
$135K
Stock (/yr)
$26.3K
Bônus
$0
Anos na empresa
0 Anos
Anos de exp
2 Anos
Quais são os níveis de carreira na Skydio?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Skydio, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Skydio, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro Mecânico na Skydio in San Francisco Bay Area é uma remuneração total anual de $265,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Skydio para a função de Engenheiro Mecânico in San Francisco Bay Area é $161,325.

