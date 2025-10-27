Diretório de Empresas
Skai
Skai Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Israel mediano de Engenheiro de Software na Skai totaliza ₪334K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Skai. Última atualização: 10/27/2025

Pacote Mediano
company icon
Skai
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Total por ano
₪334K
Nível
L3
Salário base
₪334K
Stock (/yr)
₪0
Bônus
₪0
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos de exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Skai?
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Skai in Israel é uma remuneração total anual de ₪509,197. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Skai para a função de Engenheiro de Software in Israel é ₪380,236.

