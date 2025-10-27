Diretório de Empresas
SIX
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Analista de Cibersegurança

  • Todos os Salários de Analista de Cibersegurança

SIX Analista de Cibersegurança Salários

O pacote de remuneração mediano de Analista de Cibersegurança na SIX totaliza CHF 85.2K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da SIX. Última atualização: 10/27/2025

Pacote Mediano
company icon
SIX
Cyber Security Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Total por ano
CHF 85.2K
Nível
hidden
Salário base
CHF 80.9K
Stock (/yr)
CHF 0
Bônus
CHF 4.3K
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos de exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na SIX?
Block logo
+CHF 47.1K
Robinhood logo
+CHF 72.3K
Stripe logo
+CHF 16.2K
Datadog logo
+CHF 28.4K
Verily logo
+CHF 17.9K
Don't get lowballed
Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Analista de Cibersegurança ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista de Cibersegurança na SIX é uma remuneração total anual de CHF 136,143. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na SIX para a função de Analista de Cibersegurança é CHF 85,193.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para SIX

Empresas Relacionadas

  • Bloomberg
  • Bittrex
  • Point72
  • Akuna Capital
  • DRW
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos