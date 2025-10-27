Diretório de Empresas
SIX Gerente de Produto Salários

O pacote de remuneração in Switzerland mediano de Gerente de Produto na SIX totaliza CHF 116K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da SIX. Última atualização: 10/27/2025

Pacote Mediano
company icon
SIX
Senior Product Manager
Zurich, ZH, Switzerland
Total por ano
CHF 116K
Nível
5
Salário base
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
Bônus
CHF 8.9K
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
6 Anos
Quais são os níveis de carreira na SIX?
Block logo
+CHF 47.1K
Robinhood logo
+CHF 72.3K
Stripe logo
+CHF 16.2K
Datadog logo
+CHF 28.4K
Verily logo
+CHF 17.9K
Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Contribuir

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na SIX in Switzerland é uma remuneração total anual de CHF 124,699. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na SIX para a função de Gerente de Produto in Switzerland é CHF 119,935.

