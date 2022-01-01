Sinch Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Sinch varia de $6,466 em remuneração total por ano para um Gerente de Projeto na extremidade inferior a $138,375 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Sinch. Última atualização: 8/25/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $138K
Designer de Produto
Median $52.4K

Designer de Experiência do Usuário

Atendimento ao Cliente
$8.3K

Cientista de Dados
$114K
Gerente de Produto
$59.2K
Gerente de Projeto
$6.5K
Gerente de Engenharia de Software
$83.6K
Arquiteto de Soluções
$97.5K
Gerente de Programa Técnico
$55.8K
Escritor Técnico
$113K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Sinch é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $138,375. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Sinch é $71,396.

