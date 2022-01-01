Similarweb Salários

O salário da Similarweb varia de $65,553 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $204,000 para Consultor de Gestão na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Similarweb . Última atualização: 9/2/2025