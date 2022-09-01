Diretório de Empresas
SilverSun Technologies
SilverSun Technologies Salários

O salário da SilverSun Technologies varia de $65,557 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $72,617 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Cientista de Dados
$67.2K
Engenheiro de Software
$65.6K
Arquiteto de Soluções
$72.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na SilverSun Technologies é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $72,617. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na SilverSun Technologies é $67,204.

