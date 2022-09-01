SilverSun Technologies Salários

O salário da SilverSun Technologies varia de $65,557 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $72,617 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da SilverSun Technologies . Última atualização: 9/2/2025