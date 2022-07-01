Silverline Salários

Diretório de Empresas
Silverline
O salário da Silverline varia de $66,658 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $184,075 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Silverline. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Analista de Negócios
$88.9K
Engenheiro de Software
$66.7K
Arquiteto de Soluções
$184K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

