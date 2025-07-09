Diretório de Empresas
Signode
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Signode Salários

A faixa salarial da Signode varia de $14,262 em remuneração total por ano para um Analista de Cibersegurança na extremidade inferior a $119,207 para um Arquiteto de Soluções na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Signode. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Contador
$56.8K
Analista de Cibersegurança
$14.3K
Arquiteto de Soluções
$119K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Signode é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $119,207. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Signode é $56,769.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Signode

Empresas Relacionadas

  • Dropbox
  • DoorDash
  • PayPal
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos