Sigma Software Salários

A faixa salarial da Sigma Software varia de $8,358 em remuneração total por ano para um Recrutador na extremidade inferior a $89,550 para um Engenheiro Civil na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Sigma Software. Última atualização: 8/22/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $79.9K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro Civil
$89.6K
Gerente de Produto
$72.4K

Recrutador
$8.4K
Arquiteto de Soluções
$62.4K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Sigma Software é Engenheiro Civil at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $89,550. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Sigma Software é $72,360.

