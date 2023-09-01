Sigma Software Salários

A faixa salarial da Sigma Software varia de $8,358 em remuneração total por ano para um Recrutador na extremidade inferior a $89,550 para um Engenheiro Civil na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Sigma Software . Última atualização: 8/22/2025