Sight Machine Salários

A faixa salarial da Sight Machine varia de $137,685 em remuneração total por ano para um Arquiteto de Soluções na extremidade inferior a $205,800 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Sight Machine. Última atualização: 8/22/2025

$160K

Engenheiro de Software
$184K
Gerente de Engenharia de Software
$206K
Arquiteto de Soluções
$138K

Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Sight Machine é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $205,800. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Sight Machine é $183,600.

