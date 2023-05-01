Sight Machine Salários

A faixa salarial da Sight Machine varia de $137,685 em remuneração total por ano para um Arquiteto de Soluções na extremidade inferior a $205,800 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Sight Machine . Última atualização: 8/22/2025