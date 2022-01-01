Diretório de Empresas
SiFive
SiFive Salários

O salário da SiFive varia de $54,788 em remuneração total por ano para Engenheiro de Hardware na faixa mais baixa a $198,990 para Engenheiro Elétrico na faixa mais alta.

$160K

Engenheiro de Hardware
Median $54.8K
Engenheiro de Software
Median $180K
Engenheiro Elétrico
$199K

Redator Técnico
$92.5K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na SiFive, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes SiFive on Engenheiro Elétrico at the Common Range Average level aastase kogutasuga $198,990.
Ettevõtte SiFive keskmine aastane kogutasu on $136,230.

