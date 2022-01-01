SiFive Salários

O salário da SiFive varia de $54,788 em remuneração total por ano para Engenheiro de Hardware na faixa mais baixa a $198,990 para Engenheiro Elétrico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da SiFive . Última atualização: 8/26/2025