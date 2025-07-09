Siemens Plm Software Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Siemens Plm Software varia de $45,792 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Hardware na extremidade inferior a $221,100 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Siemens Plm Software. Última atualização: 8/22/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $120K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Hardware
$45.8K
Engenheiro Mecânico
$65.3K

Gerente de Produto
$221K
Gerente de Programa
$183K
Vendas
$159K
Gerente de Engenharia de Software
$204K
Arquiteto de Soluções
$164K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Siemens Plm Software é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $221,100. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Siemens Plm Software é $161,308.

Outros Recursos