Showpass Salários

O salário da Showpass varia de $60,683 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $72,421 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Showpass. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Atendimento ao Cliente
$63.7K
Designer de Produto
$60.7K
Engenheiro de Software
$72.4K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Showpass é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $72,421. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Showpass é $63,665.

