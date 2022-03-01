Shopmonkey Salários

O salário da Shopmonkey varia de $120,600 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $299,088 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Shopmonkey . Última atualização: 9/19/2025