Shopmonkey Salários

O salário da Shopmonkey varia de $120,600 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $299,088 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Shopmonkey. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Operações de Negócio
$176K
Designer de Produto
$121K
Vendas
$141K

Engenheiro de Software
$145K
Gerente de Engenharia de Software
$299K
Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Shopmonkey é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $299,088. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Shopmonkey é $145,270.

