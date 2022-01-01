Diretório de Empresas
Shopee
Shopee Salários

O salário da Shopee varia de $13,594 em remuneração total por ano para Desenvolvimento de Negócios na faixa mais baixa a $231,746 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Shopee. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Confiabilidade de Site

Engenheiro de IA

Gerente de Produto
Median $74.9K
Analista de Dados
Median $57K

Analista de Negócios
Median $75.8K
Desenvolvimento de Negócios
Median $13.6K
Cientista de Dados
Median $91.2K
Designer de Produto
Median $49.1K
Gerente de Programa Técnico
Median $74.8K

Gerente de Projeto Técnico

Recursos Humanos
Median $54.8K
Analista Financeiro
Median $60K
Marketing
Median $44.5K
Gerente de Projeto
Median $38.7K
Recrutador
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Contador
$49.8K
Operações de Negócio
$46.9K
Gerente de Operações de Negócio
$44.7K
Engenheiro Geólogo
$174K
Designer Gráfico
$71.2K
Tecnólogo da Informação (TI)
$44.2K
Jurídico
$98K
Vendas
$41.3K
Gerente de Engenharia de Software
$225K
Pesquisador de UX
$102K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Shopee, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Shopee é Engenheiro de Software at the Senior Expert Software Engineer level com uma remuneração total anual de $231,746. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Shopee é $70,340.

