ShopBack Salários

O salário da ShopBack varia de $15,900 em remuneração total por ano para Pesquisador de UX na faixa mais baixa a $388,746 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ShopBack . Última atualização: 9/19/2025