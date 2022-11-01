Diretório de Empresas
ShopBack
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

ShopBack Salários

O salário da ShopBack varia de $15,900 em remuneração total por ano para Pesquisador de UX na faixa mais baixa a $388,746 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ShopBack. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $54.4K
Gerente de Produto
Median $120K
Analista de Negócios
$44.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Desenvolvimento de Negócios
$50.7K
Marketing
$49K
Designer de Produto
$74.4K
Gerente de Engenharia de Software
$389K
Pesquisador de UX
$15.9K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

5%

ANO 1

25%

ANO 2

70%

ANO 3

Na ShopBack, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 5% adquire no 1st-ANO (5.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 70% adquire no 3rd-ANO (70.00% anual)

Tem alguma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.

Visite Agora!

Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at ShopBack is Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $388,746. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ShopBack is $52,503.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para ShopBack

Empresas Relacionadas

  • Dropbox
  • PayPal
  • Intuit
  • Pinterest
  • Microsoft
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos