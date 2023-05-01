Diretório de Empresas
Shop-Ware
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Shop-Ware Salários

O salário da Shop-Ware varia de $93,253 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $139,300 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Shop-Ware. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Cientista de Dados
$93.3K
Gerente de Produto
$139K
Engenheiro de Software
Median $115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Shop-Ware is Gerente de Produto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $139,300. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Shop-Ware is $115,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Shop-Ware

Empresas Relacionadas

  • Spotify
  • SoFi
  • Flipkart
  • PayPal
  • Facebook
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos