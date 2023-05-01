Shop-Ware Salários

O salário da Shop-Ware varia de $93,253 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $139,300 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Shop-Ware . Última atualização: 9/19/2025