SHL
SHL Salários

O salário da SHL varia de $17,555 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software in India na faixa mais baixa a $248,750 para Marketing in United States na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da SHL. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $17.6K
Gerente de Engenharia de Software
Median $60.7K
Marketing
$249K

Gerente de Produto
$47.7K
Vendas
$42.3K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na SHL é Marketing at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $248,750. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na SHL é $47,739.

Outros Recursos