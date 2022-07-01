Shipwell Salários

O salário da Shipwell varia de $96,900 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $201,000 para Gerente de Ciência de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Shipwell . Última atualização: 9/19/2025