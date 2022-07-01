Diretório de Empresas
Shipwell
Shipwell Salários

O salário da Shipwell varia de $96,900 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $201,000 para Gerente de Ciência de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Shipwell. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $115K

Engenheiro de Software Backend

Sucesso do Cliente
$102K
Gerente de Ciência de Dados
$201K

Designer de Produto
$96.9K
Gerente de Engenharia de Software
$161K
Não encontra seu cargo?

Não encontra seu cargo?


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Shipwell é Gerente de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $201,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Shipwell é $115,000.

