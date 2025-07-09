Diretório de Empresas
Shiprocket
Shiprocket Salários

O salário da Shiprocket varia de $6,676 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $65,083 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Shiprocket. Última atualização: 9/18/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $21K

Engenheiro de Software Backend

Gerente de Produto
Median $29.9K
Recursos Humanos
$45.5K

Designer de Produto
$6.7K
Gerente de Engenharia de Software
$65.1K
The highest paying role reported at Shiprocket is Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $65,083. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Shiprocket is $29,859.

Outros Recursos