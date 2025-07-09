Shiprocket Salários

O salário da Shiprocket varia de $6,676 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $65,083 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Shiprocket . Última atualização: 9/18/2025