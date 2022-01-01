Shippo Salários

Diretório de Empresas
O salário da Shippo varia de $94,525 em remuneração total por ano para Recrutador na faixa mais baixa a $326,360 para Operações de Negócio na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Shippo. Última atualização: 9/18/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $180K

Engenheiro de Software Backend

Gerente de Engenharia de Software
Median $220K
Operações de Negócio
$326K

Gerente de Operações de Negócio
$198K
Jurídico
$171K
Designer de Produto
$196K
Gerente de Produto
$196K
Recrutador
$94.5K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Shippo, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Shippo é Operações de Negócio at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $326,360. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Shippo é $196,015.

