ShiftKey Salários

O salário da ShiftKey varia de $73,975 em remuneração total por ano para Cybersecurity Analyst na faixa mais baixa a $176,000 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ShiftKey. Última atualização: 10/26/2025

Engenheiro de Software
Median $115K
Designer de Produto
Median $165K

Designer UX

Gerente de Produto
Median $176K

Cybersecurity Analyst
$74K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na ShiftKey é Gerente de Produto com uma remuneração total anual de $176,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ShiftKey é $140,000.

