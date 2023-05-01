ShiftKey Salários

O salário da ShiftKey varia de $73,975 em remuneração total por ano para Cybersecurity Analyst na faixa mais baixa a $176,000 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ShiftKey . Última atualização: 10/26/2025