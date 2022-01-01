Shield AI Salários

Diretório de Empresas
O salário da Shield AI varia de $100,000 em remuneração total por ano para Engenheiro de Hardware na faixa mais baixa a $391,950 para Gerente de Operações de Negócio na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Shield AI. Última atualização: 10/14/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Engenheiro de Hardware
Median $100K
Gerente de Engenharia de Software
Median $289K

Engenheiro Aeroespacial
$166K
Gerente de Operações de Negócio
$392K
Desenvolvimento de Negócios
$130K
Cientista de Dados
$382K
Engenheiro Mecânico
$105K
Gerente de Produto
$182K
Recrutador
$161K
Gerente de Programa Técnico
$182K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Shield AI, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Shield AI é Gerente de Operações de Negócio at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $391,950. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Shield AI é $165,408.

