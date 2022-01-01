Shield AI Salários

O salário da Shield AI varia de $100,000 em remuneração total por ano para Engenheiro de Hardware na faixa mais baixa a $391,950 para Gerente de Operações de Negócio na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Shield AI . Última atualização: 10/14/2025