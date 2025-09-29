Diretório de Empresas
SES Satellites
SES Satellites Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na SES Satellites totaliza $111K por year para 9. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $127K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da SES Satellites. Última atualização: 9/29/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
8
Junior Engineer(Nível Iniciante)
$ --
$ --
$ --
$ --
9
Engineer
$111K
$105K
$0
$6K
10
$ --
$ --
$ --
$ --
11
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na SES Satellites?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na SES Satellites in United States é uma remuneração total anual de $194,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na SES Satellites para a função de Engenheiro de Software in United States é $120,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para SES Satellites

Outros Recursos