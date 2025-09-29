Diretório de Empresas
Servus Credit Union
O pacote de remuneração in Canada mediano de Engenheiro de Software na Servus Credit Union totaliza CA$152K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Servus Credit Union. Última atualização: 9/29/2025

Pacote Mediano
company icon
Servus Credit Union
Software Engineer
Edmonton, AB, Canada
Total por ano
CA$152K
Nível
L3
Salário base
CA$132K
Stock (/yr)
CA$0
Bônus
CA$20.3K
Anos na empresa
10 Anos
Anos de exp
13 Anos
Quais são os níveis de carreira na Servus Credit Union?

CA$226K

Últimos Salários Enviados
Salários de Estágio

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

Servus Credit Union in Canada의 Engenheiro de Software에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 CA$207,182입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Servus Credit Union의 Engenheiro de Software 직무 in Canada에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 CA$152,242입니다.

