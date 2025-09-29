Diretório de Empresas
ServiceTitan
  • Salários
  • Gerente de Produto

  • Todos os Salários de Gerente de Produto

ServiceTitan Gerente de Produto Salários

A remuneração de Gerente de Produto in United States na ServiceTitan totaliza $182K por year para Product Manager. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $194K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ServiceTitan. Última atualização: 9/29/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Product Manager
$182K
$175K
$0
$6.9K
Senior Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na ServiceTitan, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Produto at ServiceTitan in United States sits at a yearly total compensation of $226,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceTitan for the Gerente de Produto role in United States is $187,000.

Vagas em Destaque

Outros Recursos