Diretório de Empresas
ServiceTitan
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Information Technologist (IT)

  • Todos os Salários de Information Technologist (IT)

ServiceTitan Information Technologist (IT) Salários

A remuneração total média de Information Technologist (IT) na ServiceTitan varia de $119K a $170K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ServiceTitan. Última atualização: 9/29/2025

Remuneração Total Média

$136K - $160K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$119K$136K$160K$170K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 2 mais Information Technologist (IT) submissões na ServiceTitan para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na ServiceTitan, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Information Technologist (IT) ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para jobFamilies.Information Technologist (IT) na ServiceTitan é uma remuneração total anual de $169,650. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ServiceTitan para a função de jobFamilies.Information Technologist (IT) é $118,900.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para ServiceTitan

Empresas Relacionadas

  • Gigamon
  • SkyKick
  • Involta
  • Mozilla
  • Proofpoint
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos