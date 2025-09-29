A remuneração de Pesquisador de UX in United States na ServiceNow varia de $152K por year para IC2 a $258K por year para IC4. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $177K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ServiceNow. Última atualização: 9/29/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$152K
$124K
$17.4K
$9.9K
IC3
$181K
$141K
$29K
$11.2K
IC4
$258K
$178K
$75K
$5K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na ServiceNow, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
