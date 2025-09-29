A remuneração de Vendas in United States na ServiceNow varia de $96.5K por year para IC1 a $286K por year para IC6. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $188K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ServiceNow. Última atualização: 9/29/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
IC1
$83K
$67K
$0
$16K
IC2
$100K
$100K
$0
$0
IC3
$162K
$142K
$12K
$8.5K
IC4
$151K
$128K
$15.2K
$8.6K
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na ServiceNow, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
