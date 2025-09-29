Diretório de Empresas
ServiceNow Recrutador Salários

Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ServiceNow. Última atualização: 9/29/2025

Remuneração Total Média

₹21.7K - ₹25.3K
India
Faixa Comum
Faixa Possível
₹20.1K₹21.7K₹25.3K₹28.1K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na ServiceNow, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Recrutador bei ServiceNow in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹28,122. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ServiceNow für die Position Recrutador in India beträgt ₹20,087.

