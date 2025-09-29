A remuneração de Designer de Produto in United States na ServiceNow varia de $130K por year para IC1 a $451K por year para IC6. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $225K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ServiceNow. Última atualização: 9/29/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
IC1
$130K
$106K
$13.3K
$11.6K
IC2
$138K
$116K
$13.2K
$8.1K
IC3
$205K
$148K
$44.5K
$12.3K
IC4
$254K
$188K
$47.2K
$18.6K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na ServiceNow, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na ServiceNow, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na ServiceNow, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
Títulos IncluídosEnviar Novo Título